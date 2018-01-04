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Дочь Трампа хочет стать первой женщиной-президентом США – книга журналиста Вулффа
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04.01.2018 01:35
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Как пишет журналист Майкл Вулфф, дочь и зять Дональда Трампа
поставили себе цель, чтобы первой женщиной-президентом стала "не
Хиллари Клинтон, а Иванка Трамп". Иванка Трамп мечтает занять
президентское кресло Фото: ЕРА В книге сообщается, что Иванка
и ее муж, советник Трампа Джаред Кушнер, согласились войти в
президентскую администрацию с надеждой, что когда-то это
поможет Иванке занять президентское кресло.Как пишет Вулфф, пара
поставила себе цель, чтобы первой женщиной-президентом стала
"не Хиллари Клинтон, а Иванка Трамп".По информации журналиста,
прежний советник Трампа Стивен Бэннон "пришел в ужас", когда
услышал об их планах.Онлайн-магазин Amazon сообщает, что книга
"Огонь и ярость: в Белом доме Трампа" выйдет в продажу 9 января.
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