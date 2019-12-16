|В Кремле проверят, соответствует ли Минским соглашениям внесённый Зеленским законопроект об изменениях в Конституцию Украины
|16.12.2019 15:33
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В Кремле призвали изучить возможность внесения изменений в Конституцию Украины для соответствия Минским соглашениям и формуле Штайнмайера.
Об этом в понедельник, 16 декабря, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя появившийся сегодня закон о децентрализации власти в Украине. Его слова приводит
Проект изменений в Конституцию в части децентрализации позволит президенту назначать своих "смотрящих" и прекращать полномочия мэров и советов. Такую позицию высказала сопредседатель депутатской фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко во время заседания согласительного совета 16 декабря, трансляцию вел телеканал "112 Украина".
Она раскритиковала нормы, предложенные главой государства.
Законопроект Зеленского о децентрализации был опубликован на сайте Верховной Рады 16 декабря. Отсутствует пункт об особом статусе Донбасса, предусмотренный Минскими соглашениями. В пояснительной записке указано, что документ "разработан в соответствии с Европейской хартией местного самоуправления".
Согласно опубликованной в понедельник утром на сайте парламента пояснительной записке к законопроекту, документом предлагаются изменения по децентрализации госвласти, совершенствованию территориальной организации власти и усиление конституционно-правового статуса местного самоуправления.
Предполагается законодательное урегулирование вопросов административно-территориального устройства Украины, в частности порядка образования, ликвидации, установления и изменения границ, наименование и переименование громад, округов, областей, а также их порядка образования, наименования и переименования и отнесения поселений (сел, поселков, городов) к соответствующей категории. Закрепляется, что изменение их границ, наименование и переименование осуществляется с учетом мнения местных жителей.
Предлагается на конституционном уровне определить, что право голоса на выборах главы громады, депутатов совета громады имеют дееспособные жители соответствующей громады, постоянно проживающие на ее территории и достигшие на день проведения выборов 18 лет.
Также предусмотрено сокращение срока полномочий главы громады, депутатов ее совета, окружного и облсоветов, избранных на очередных выборах, который составит 4 года. Избрание председателя окружного и облсоветов происходит на основе ротации. При этом срок полномочий председателя составляет 1 год.
Раздел XI Конституции Украины также дополняется положением, согласно которому разграничение полномочий между органами местного самоуправления громад, округов, областей определяется законом на основе принципа субсидиарности.
Именно следовательно для административного надзора за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления, координации деятельности территориальных органов центральных органов исполнительной власти и осуществления надзора за соблюдением ими Конституции и законов предлагается ввести институт префектов. Проектом предусматривается, что префекта назначает на должность и освобождает от должности по представлению Кабинета министров президент Украины.
Кроме того, законопроектом предусмотрено, что в случае принятия председателем громады, ее советом, окружным, областным советом акта, не соответствующего Конституции Украины и создающего угрозу нарушения государственного суверенитета, территориальной целостности или угрозу национальной безопасности, президент по представлению префекта приостанавливает действие соответствующего акта с одновременным обращением в Конституционный суд Украины, временно останавливает полномочия председателя громады, состава такого совета и назначает временного государственного уполномоченного.
В случае признания КС Украины акта главы или совета громады, окружного, областного советов не соответствующим Конституции, Верховная Рада по представлению президента досрочно прекращает их полномочия и назначает внеочередные выборы.