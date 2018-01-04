В Подмосковье пантера из частного зверинца загрызла мужчину, который хотел ее покормить.

Погибший был украинцем,передает со ссылкой на .

Владелец зоопарка, миллионер Сергей Княгиничев, заявил, что погибший не должен был заходить в вольер. Он приехал из Украины к брату. Княгиничев не объяснил, почему погибший был в спецодежде. Владелец заявляет, что с животными работает он сам и его семья.

Животное усыплять не будут. Полиция начала проверку.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира