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Возле Москвы пантера загрызла украинца
04.01.2018 01:38
Возле Москвы пантера загрызла украинца По теме:

В Подмосковье пантера из частного зверинца загрызла мужчину, который хотел ее покормить.

Погибший был украинцем,передает со ссылкой на .

Владелец зоопарка, миллионер Сергей Княгиничев, заявил, что погибший не должен был заходить в вольер. Он приехал из Украины к брату. Княгиничев не объяснил, почему погибший был в спецодежде. Владелец заявляет, что с животными работает он сам и его семья.

Животное усыплять не будут. Полиция начала проверку.

 







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