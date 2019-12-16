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Легендарный гитарист Red Hot Chili решил вернуться в группу
16.12.2019 15:45
Джон Фрусчанте решил присоединиться к знаменитой группе Red Hot Chili Peppers Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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