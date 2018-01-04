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В костях ребенка ученые нашли доказательства массовой миграции людей в Америку 11,5 тыс. лет назад
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04.01.2018 01:42
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На основании реконструкции ДНК умершего более 11 тыс. лет назад
младенца ученые выявили неизвестную ранее популяцию древних
индейцев и выяснили, что коренные жители Америки были разбавлены
мигрантами из Сибири. Ученые извлекли геном древнего человека,
найденного в Северной Америке Фото: ЕРА (архив) Это второй по
древности геном человека, когда-либо найденный в Северной Америке,
который проливает свет на то, как предки коренных американцев
попали в Западное полушарие.Результаты анализа ДНК опубликовал
журнал Nature.Согласно этим данным, умерший ребенок
принадлежал к ранее неизвестной группе людей, которая откололась от
других коренных американцев сразу или вскоре их прибытия в Северную
Америку.Соавтор исследования Эски Уиллерслев из Копенгагенского
университета подчеркнул, что найдена самая ранняя из известных
ветвей человечества в Америке. Исследование подтвердило теорию,
согласно которой американцы были разбавлены мигрантами из Сибири.В
2010 году во время раскопок в долине реки Танана в центральной
части Аляски была найдена временная стоянка древних людей. Там в
очаге археологи обнаружили кости двух младенцев, из которых ученые
попытались выделить остатки генетического материала.До этого самая
древняя выделенная учеными ДНК в Северной и Южной Америке имела
возраст 12,7 тыс. лет. Также был расшифрован геном человека,
жившего 8,5 тыс. лет назад, скелет которого был найден на берегу
реки в штате Вашингтон.Коренные жители Америки происходят от двух
основных групп предков – северной (несколько племен в Канаде,
а также индейцы навахо и апачи в США) и южной (другие племена
индейцев в США, а также коренные народы Центральной и Южной
Америки).Самые древние из ранее выделенных ДНК принадлежали к южной
ветви коренных американцев. Однако кости обнаруженной в 2010 году
девочки не принадлежат к северной и южной ветвям, а являются частью
ранее неизвестного населения Америки, которое генетически
отделилось от предков коренных американцев около 20 тыс. лет
назад.Ученые назвали этих людей древними берингинами. Берингия
относится к Аляске и восточной оконечности Сибири, которые во время
последнего ледникового периода были связаны сухопутным мостом, что
позволило жителям Азии попасть в Западное полушарие.Предки
найденного младенца являются выходцами из Азии и отделились от
нынешних китайцев около 36 тыс. лет назад.Около 25 тыс. лет назад
поток генов жителей Азии в Америку практически прекратился – и
предки коренных американцев стали генетически изолированными. Они
начали делиться на отдельные генетически группы около 20 тыс. лет
назад. Первыми откололись древние берингийцы, представительницей
которых и является найденная девочка. Спустя еще около 4 тыс. лет,
по оценкам ученых, появились северная и южная ветви коренных
американцев.Новое исследование доказывает существование древних
берингов, однако не говорит ученым об их судьбе.Нынешние коренные
американцы, живущие в окрестностях местности, возле которой были
найдены кости девочки, принадлежат к северной ветви. Исследование
показывает, что их предки вернулись на Аляску, вероятно, заменив
или вытеснив древних берингийцев.
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