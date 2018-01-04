На основании реконструкции ДНК умершего более 11 тыс. лет назад младенца ученые выявили неизвестную ранее популяцию древних индейцев и выяснили, что коренные жители Америки были разбавлены мигрантами из Сибири. Ученые извлекли геном древнего человека, найденного в Северной Америке Фото: ЕРА (архив) Это второй по древности геном человека, когда-либо найденный в Северной Америке, который проливает свет на то, как предки коренных американцев попали в Западное полушарие.Результаты анализа ДНК опубликовал журнал Nature.Согласно этим данным, умерший ребенок принадлежал к ранее неизвестной группе людей, которая откололась от других коренных американцев сразу или вскоре их прибытия в Северную Америку.Соавтор исследования Эски Уиллерслев из Копенгагенского университета подчеркнул, что найдена самая ранняя из известных ветвей человечества в Америке. Исследование подтвердило теорию, согласно которой американцы были разбавлены мигрантами из Сибири.В 2010 году во время раскопок в долине реки Танана в центральной части Аляски была найдена временная стоянка древних людей. Там в очаге археологи обнаружили кости двух младенцев, из которых ученые попытались выделить остатки генетического материала.До этого самая древняя выделенная учеными ДНК в Северной и Южной Америке имела возраст 12,7 тыс. лет. Также был расшифрован геном человека, жившего 8,5 тыс. лет назад, скелет которого был найден на берегу реки в штате Вашингтон.Коренные жители Америки происходят от двух основных групп предков – северной (несколько племен в Канаде, а также индейцы навахо и апачи в США) и южной (другие племена индейцев в США, а также коренные народы Центральной и Южной Америки).Самые древние из ранее выделенных ДНК принадлежали к южной ветви коренных американцев. Однако кости обнаруженной в 2010 году девочки не принадлежат к северной и южной ветвям, а являются частью ранее неизвестного населения Америки, которое генетически отделилось от предков коренных американцев около 20 тыс. лет назад.Ученые назвали этих людей древними берингинами. Берингия относится к Аляске и восточной оконечности Сибири, которые во время последнего ледникового периода были связаны сухопутным мостом, что позволило жителям Азии попасть в Западное полушарие.Предки найденного младенца являются выходцами из Азии и отделились от нынешних китайцев около 36 тыс. лет назад.Около 25 тыс. лет назад поток генов жителей Азии в Америку практически прекратился – и предки коренных американцев стали генетически изолированными. Они начали делиться на отдельные генетически группы около 20 тыс. лет назад. Первыми откололись древние берингийцы, представительницей которых и является найденная девочка. Спустя еще около 4 тыс. лет, по оценкам ученых, появились северная и южная ветви коренных американцев.Новое исследование доказывает существование древних берингов, однако не говорит ученым об их судьбе.Нынешние коренные американцы, живущие в окрестностях местности, возле которой были найдены кости девочки, принадлежат к северной ветви. Исследование показывает, что их предки вернулись на Аляску, вероятно, заменив или вытеснив древних берингийцев. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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