Дочь погибшего юриста Ирины Ноздровской Анастасия опровергла слухи о ее самоубийстве и заявила, что матери наносили ранения после того, как перерезали сонную артерию. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Анастасия: Это какая ненависть, ярость должна была быть у человека, чтобы такое совершить Фото: Oboz. TV / YouTube "Телесных повреждений как таких не было, не было синяков, ни удушья, ни изнасилования. Были только колото-резаные раны. Это какая ненависть, ярость должна была быть у человека, чтобы такое совершить", – заявила она.Анастасия опровергла слухи о самоубийстве своей матери."Как человек может нанести себе столько ранений? Согласно экспертизе, сначала была перерезана сонная артерия. Человек не может себе резать вены и наносить ранения после того, как перерезал сонную артерию. Не может ломать телефон и выбрасывать, и т.д.", – рассказала девушка.Дочь Ноздровской винит в организации убийства семью Дмитрия Россошанского – подозреваемого в смерти в ДТП ее тети Светланы Сапатинской."Конечно, они не сделали это собственноручно. Они подговорили своих друзей, или заказное это было убийство", – предположила она.По словам Анастасии, ее бабушка до сих пор не знает о гибели своей дочери Ирины."В первую очередь моей бабушке нужна психологическая поддержка. Она до сих пор не знает (об убийстве. – ). Дедушка знает, но не все подробности. Я в семье единственная, кто в курсе всех этих нюансов. Бабушке мы говорим, что поиски продолжаются, что нашли не ее, что все пытаются помочь. Но ей придется сказать, и я не знаю, как это сделать", – призналась она.1 января в реке в Вышгородском районе Киевской области нашли тело Ноздровской, которая пропала 29 декабря. Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве.По информации депутата Верховной Рады Мустафы Найема, следствие сейчас отрабатывает три основные версии: убийство в связи с делом о ДТП с участием Россошанского, племянника бывшего председателя Вышгородского райсуда, убийство на профессиональной почве и бытовой конфликт.Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Сапатинской в аварии в сентябре 2015 года. Ее сбил Россошанский. Ноздровская заявляла, что виновный в ДТП находился под воздействием наркотиков.В июне 2017 года Россошанского приговорили к семи годам лишения свободы. 27 декабря состоялось рассмотрение апелляционной жалобы, суд отказал адвокатам, которые просили освободить его, и отправил дело в первую инстанцию.В Киеве 2 января прошла акция протеста в связи с убийством Ноздровской. Ее участники потребовали, чтобы расследование проходило под контролем общественности.3 января в Нацполиции сообщили, что Ноздровская умерла от множественных колото-резаных ран. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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