Спустя четыре года после Майдана, не дает покоя вопрос: а не угасает ли порыв вести Украину в будущее? Борцы с коррупцией — герои, но адепты старой Украины пошли на них войной.

Спустя 26 лет после распада Советского Союза имеем такие результаты: новые страны, решительно отбросившие скомпрометированное наследие, чувствуют себя лучше только, а те, что цеплялись за старое, зашли в тупик. Государства с либеральной демократией и рыночной экономикой постоянно обеспечивают наибольшую свободу и достаток для своих граждан.

Об этом говорится в сегодняшней статье посла США в Украине Мари Йованович в блоге для «».

Украинцы усвоили этот урок и взялись за дело. Тысячи людей вышли на Майдан в 2013–2014 годах, требуя прозрачной и под­отчетной власти. Они готовы были при­соединиться к Европе.

Революция достоинства призывала искоренить коррупцию. После избрания нового руководства во главе с президентом Порошенко и экс-премьером Яценюком властям хватило мужества создать независимые институты борьбы с коррупцией, в том числе Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) и Национальное агентство для предотвращения коррупции (НАПК). Другая важнейшая реформа ввела публичные декларации активов чиновниками. ProZorro, новая система электронных закупок, добавила прозрачности и нанесла удар по взяточничеству.

Не угасает ли порыв?

Как и в каждой успешной демократии, гражданское общество сыграло ключевую роль в построении будущего Украины. С улиц времен Майдана и помещений неправительственных организаций гражданские активисты направили свою энергию на продвижение смелых реформ. Сейчас гражданское общество постоянно анализирует государственные закупки и судебные решения и держит правительство под контролем. Гражданское общество также помогло разработать важное законодательство Украины в области судебной реформы, учредило Общественный совет добропорядочности и помогает испытывать кандидатов на должности в судебных органах.

И все же, спустя четыре года после Майдана, не дает покоя вопрос: а не угасает ли порыв вести Украину в будущее? Политические атаки на НАБУ и САП сковывают их способность демонтировать коррупционные схемы в государственном секторе. Как и украинский народ, мы по‑прежнему глубоко обеспокоены тем фактом, что в то время как НАБУ и САП направили в суды более 100 серьезных дел о коррупции, ни одного весомого решения по ним не вынесено. Коррумпированные судьи будут оттягивать свершение правосудия. Поэтому так важно создать Антикоррупционный суд. Кроме того, принятые в прошлом году правила декларирования активов государственных служащих были повернуты против самих активистов, ведущих борьбу с коррупцией на высоких уровнях. Борцы с коррупцией — герои, но адепты старой Украины пошли на них войной.

Коррупция и нищета

Коррупция — это не просто политическая проблема: из‑за нее реальные потери несут реальные люди. Коррупция сдерживает иностранные инвестиции. Тянет вниз ВВП. Гасит готовность рисковать и запал к предпринимательству. Лишает граждан с трудом заработанных доходов таким налогообложением, бюджетным процессом и процедурами закупок, которые наполняют карманы власть предержащих. Коррупция порождает нищету.

Украинцы это понимают. В опросах и разговорах они часто называют коррупцию ключевой проблемой, препятствующей прогрессу. Подавляющее большинство людей считают, что политики ставят свои частные интересы выше общественного блага. Безопасность и суверенитет Украины зависят не только от победы над иностранной агрессией, но и от внутренней борьбы против коррупции, без чего ни одна страна не может создать институты, стойкие как к внешнему вмешательству, так и к внутренним манипуляциям.

Старая и новая Украина

Чтобы Украина добилась успеха, ее лидеры должны вновь подтвердить свою приверженность искоренению коррупции. Это означает: создание Антикоррупционного суда с наивысшим стандартом честности на основе мнения Венецианской комиссии; предоставление НАБУ и САП инструментов и необходимой независимости для выполнения своих задач; реформирование НАПК, чтобы оно реализовывало свой мандат по предотвращению коррупции, а не давило на антикоррупционных реформаторов.

Это также означает поддержку и поощрение гражданского общества, краеугольной основы каждой демократии.

Это тот путь, который выбрал украинский народ: европейское, демократическое будущее, где свободы защищены, а за этим следуют экономический рост и новые рабочие места. Старая Украина не сдастся без боя. Но украинцы из всех слоев общества полны решимости продвигать свои европейские устремления.

Американский народ верит в перемены, происходящие по всей Украине. Мы — с украинским народом в его борьбе за достоинство и справедливость.

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