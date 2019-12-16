|Владимир Ельченко станет послом Украины в США
|16.12.2019 15:52
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Министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал, что Вашингтон дал согласие на назначение новым послом Украины в США Владимира Ельченко.
Об этом он сказал в интервью
Он добавил, что украинская сторона уже получила агреманы по определенному количеству послов в других странах, а по некоторым уже готовы указы.
Напомним, 19 июля Владимир Зеленский уволил Валерия Чалого с должности посла Украины в США.
С тех пор эта должность оставалась вакантной.