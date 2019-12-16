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Путин обсудил с Меркель вопрос транзита газа
16.12.2019 16:03
Путин провел телефонный разговор с Меркель и обсудил вопрос транзита газа Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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