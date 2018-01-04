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Супрун: Планируем начать в апреле программу "Врач для каждой семьи"
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04.01.2018 01:56
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С 1 июля в Украине заработает новая система финансирования
первичного звена медицинской помощи, рассказала исполняющая
обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун. Супрун: Все
медицинские учреждения перейдут на новую систему до конца года
Фото: Уляна Супрун / Facebook "Мы планируем начать в апреле
программу "Врач для каждой семьи", благодаря которой украинцы
смогут искать своих семейных врачей, педиатров или врачей общей
практики и подписывать с ними декларацию, что это – мой врач,
а врач подтвердит, что он берет этого пациента", – отметила
она.По словам Супрун, с 1 июля заработает "новая система
финансирования и семейные врачи будут получать деньги за каждого
пациента"."А до конца года все семейные врачи, все медицинские
учреждения, работающие на первичном звене, уже должны перейти на
новую систему", – добавила и.о. министра.19 октября 2017 года
Верховная Рада приняла законопроект №6327 о медицинской
реформе.Согласно документу, государство гарантирует полную оплату
за счет средств госбюджета Украины необходимых медицинских услуг и
лекарственных средств, связанных с предоставлением экстренной
медицинской помощи, первичной, вторичной (специализированной),
третичной, паллиативной медпомощи, медицинской реабилитацией,
медицинской помощью детям до 16 лет, а также сопровождением
беременности и родов.28 декабря инициативу одобрил президент
Петр Порошенко.Закон вступил в силу 1 января 2018 года.
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