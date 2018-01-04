С 1 июля в Украине заработает новая система финансирования первичного звена медицинской помощи, рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун. Супрун: Все медицинские учреждения перейдут на новую систему до конца года Фото: Уляна Супрун / Facebook "Мы планируем начать в апреле программу "Врач для каждой семьи", благодаря которой украинцы смогут искать своих семейных врачей, педиатров или врачей общей практики и подписывать с ними декларацию, что это – мой врач, а врач подтвердит, что он берет этого пациента", – отметила она.По словам Супрун, с 1 июля заработает "новая система финансирования и семейные врачи будут получать деньги за каждого пациента"."А до конца года все семейные врачи, все медицинские учреждения, работающие на первичном звене, уже должны перейти на новую систему", – добавила и.о. министра.19 октября 2017 года Верховная Рада приняла законопроект №6327 о медицинской реформе.Согласно документу, государство гарантирует полную оплату за счет средств госбюджета Украины необходимых медицинских услуг и лекарственных средств, связанных с предоставлением экстренной медицинской помощи, первичной, вторичной (специализированной), третичной, паллиативной медпомощи, медицинской реабилитацией, медицинской помощью детям до 16 лет, а также сопровождением беременности и родов.28 декабря инициативу одобрил президент Петр Порошенко.Закон вступил в силу 1 января 2018 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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