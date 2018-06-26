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Полиция сообщила о подозрении организатору нападения на лагерь ромов
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26.06.2018 12:49
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20-летнего жителя Львова подозревают в умышленном убийстве. Санкция
статьи – лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное тюремное
заключение. Организатору нападения на лагерь ромов сообщили о
подозрении в умышленном убийстве Фото: mvs.gov.ua "Правоохранители
сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного
п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное группой лиц по
предварительному сговору) Уголовного кодекса Украины, санкция
которой предусматривает наказание – лишение свободы на срок до
15 лет или пожизненное лишение свободы", – рассказали в
полиции.23 июня участники неонацистской группировки "Трезвая и
злая молодежь" атаковали лагерь ромов на окраине Львова. От
ножевых ранений погиб 24-летний мужчина, еще четыре человека, между
которых 10-летний ребенок, получили телесные повреждения. Все
жертвы – ромы из Закарпатья.Изначально правоохранители
сообщили, что задержали девять львовских
школьников и 20-летнего организатора нападения. Позже
глава Национальной полиции Сергей Князев заявил,
что фигурантами дела являются 14
человек. Им сообщили о подозрении. Действия части
задержанных квалифицировали по п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины
(умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному
сговору). Санкция статьи – лишение свободы на срок до 15 лет или
пожизненное заключение.25 июня двух
злоумышленников арестовали на 60 дней без права залога.
Остальным меры пресечения должны избрать 26 июня.Нападение уже
осудили в ООН, Парламентской ассамблее Совета
Европы и посольстве США в Украине.По мнению главы Службы
безопасности Украины Василия Грицака, провокацию могла
устроить РФ ради "игры на межнациональных вопросах".
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