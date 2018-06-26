20-летнего жителя Львова подозревают в умышленном убийстве. Санкция статьи – лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное тюремное заключение. Организатору нападения на лагерь ромов сообщили о подозрении в умышленном убийстве Фото: mvs.gov.ua "Правоохранители сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание – лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы", – рассказали в полиции.23 июня участники неонацистской группировки "Трезвая и злая молодежь" атаковали лагерь ромов на окраине Львова. От ножевых ранений погиб 24-летний мужчина, еще четыре человека, между которых 10-летний ребенок, получили телесные повреждения. Все жертвы – ромы из Закарпатья.Изначально правоохранители сообщили, что задержали девять львовских школьников и 20-летнего организатора нападения. Позже глава Национальной полиции Сергей Князев заявил, что фигурантами дела являются 14 человек. Им сообщили о подозрении. Действия части задержанных квалифицировали по п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Санкция статьи – лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.25 июня двух злоумышленников арестовали на 60 дней без права залога. Остальным меры пресечения должны избрать 26 июня.Нападение уже осудили в ООН, Парламентской ассамблее Совета Европы и посольстве США в Украине.По мнению главы Службы безопасности Украины Василия Грицака, провокацию могла устроить РФ ради "игры на межнациональных вопросах". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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