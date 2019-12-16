Конкурсная комиссия избрала прокурора Александра Новикова на должность председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Об этом на заседании комиссии сообщил сопредседатель ведомства, прежний знаток Совета Европы по антикоррупционным вопросам Тильман Хоппе, передают "Українські новини" .

Сообщается, что все члены комиссии поддержали эту кандидатуру. Назначение Новикова на должность председателя НАПК теперь рассмотрит Кабинет министров.

На этот момент Новиков - прокурор Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности ГПУ. Одно из его громких дел в суде - о возможной подделке результатов внешнего независимого оценивания.

В 2015 году он был претендентом на должность председателя/первого заместителя председателя САП. Тогда комиссия предлагала назначить Новикова как одного из трех кандидатов заместителем Холодницкого.

Напомним, 18 октября вступил в силу закон, предусматривающий перезагрузку НАПК, в частности смену руководства и переход на единоличное управление агентством вместо коллегиального.

28 октября Кабмин утвердил состав конкурсной комиссии, куда вошли три представителя международных организаций и три от правительства.

25 ноября комиссия по отбору председателя НАПК утвердила перечень из 30 кандидатов, которые соответствуют требованиям конкурса, а 6 декабря объявила краткий перечень претендентов.