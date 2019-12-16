В Великобритании сотрудникам компании разрешили брать отгулы из-за похмелья - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
В Великобритании сотрудникам компании разрешили брать отгулы из-за похмелья
16.12.2019 16:21
Сотрудникам британской компании разрешили брать отгулы из-за похмелья
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
украина
отгулы
из-за
похмелья
брать
разрешили
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->