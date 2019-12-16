Законопроект во втором чтении нужно принять на этой неделе, настаивают у премьера. В Раде ранее говорили, что в этом году не успеют.

Ко второму чтению в законопроекте о земельной реформе уменьшат концентрацию земель в одних руках, введут налог на перепродажу земли и запретят покупать землю иностранцам до решения референдума. Об изменениях в законопроект сообщил советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак в Facebook.

1. Иностранцев не допустят к будущему рынку ни в каком формате. Под это ограничение попадают все крупнейшие агрохолдинги. Они также не смогут купить землю, поскольку, несмотря на бенефициаров украинцев, имеют иностранных акционеров. Этот запрет будет действовать до референдума.

2. Концентрацию земли с 200 тыс. га в одних руках существенно уменьшат. Варианты от 5 до 50 тыс. га. Последняя цифра пока имеет больше шансов на поддержку. Но окончательного решения еще не принято.

3. Перепродажу земли в первые годы после открытия рынка земли ограничат дополнительными налогами. Это должно исключить спекулятивные операции.

4. Поддержку аграриев направят в основном на удешевление кредитной ставки до 5%. Учитывая прогнозируемые снижение учетной ставки до 10%, это означает, что 4 млрд. грн на 4 квартал 2020 г. хватит с головой. Будет даже другая проблема. Фермеры не смогут обработать полный объем этой поддержки.

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