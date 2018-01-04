По данным исследовательской группы Conflict Intelligence Team, при крушении в Сирии российского боевого вертолета Ми-24 погибли капитан Тимур Давлятов и майор Артем Кулиш. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Исследователи выяснили фамилии российских военных, летевших в потерпевшем крушение Ми-24 Фото: encyclopedia.mil.ru По данным расследователей, опубликованным на странице группы "ВКонтакте", один из погибших – бортовой стрелок-оператор капитан Тимур Давлятов.CIT ссылается на заявление военно-патриотической школы авиаторов "Высота", которая опубликовала фотографию Давлятова. Из публикации следует, что погибшему российскому военному было 29 лет.Второй погибший – майор Артем Кулиш. Расследователи сослались на сообщение пользователя Ивана Кулиша в социальной сети."31 декабря 2017 года в нашей семье произошло огромное горе, наш всеми любимый братишка Артемка погиб при выполнении своего военного долга!" – написал Иван Кулиш.О крушении вертолета сообщила 3 января российская исследовательская группа Conflict Intelligence Team. Предварительной причиной катастрофы назвали столкновение "с препятствиями в воздухе". В министерстве обороны России подтвердили информацию о гибели двух российских пилотов в результате крушения боевого вертолета.Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства".В сентябре 2014 года операцию против ИГИЛ начала международная коалиция во главе с США. В сентябре 2015-го к конфликту на стороне правительственных войск присоединилась Россия. В марте 2016 года президент РФ Владимир Путин приказал начать вывод основных российских сил из страны, однако авиационная группировка РФ продолжала наносить удары по позициям сил, противостоящих президенту Сирии Башару Асаду.22 декабря 2017 года министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о выводе группировки российских войск из Сирии. При этом в стране остаются три батальона военной полиции, центр примирения сторон, пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе, а также авиационная группа на базе Хмеймим.По данным агентства Reuters, за два года операции в Сирии погибло более 80 российских военных, включая высокопоставленных офицеров и частных военных наемников. По официальным данным, погибли 39 военных. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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