В 2020 году украинцев избавят еще от одного бюрократического атавизма – бумажных справок о регистрации места жительства, которые по-прежнему требуются в качестве дополнения к ID-картам.

Об этом в интервью “Европейской правде“ заявил руководитель Государственной миграционной службы (ГМС) Максим Соколюк.

“Эта “бумажка“ – беда нашего государства... Ее не должно быть, ведь эта информация есть на чипе ID-карты. Она должна исчезнуть! … Мы пойдем дальше и вообще уберем прописку с ID-карты, даже на чипе ее не будет, не будет и информации о детях, о семейном положении“, - заявил Соколюк.

По его словам, идея состоит в том, чтобы по максимуму избавить украинцев от всевозможных “бумажек“, которые требуют банки, коммунальные и государственные учреждения.

“Мы хотим сделать электронный сервис, чтобы и центральные органы исполнительной власти, и правоохранительные органы, и местные власти видели информацию о месте регистрации человека. Есть пример Днепра, Николаева, Ровно, Львова, где местные органы власти построили список территориальной общины и видят место регистрации, не требуя справок. В Днепре также не требуют справок о составе семьи, коммунальные службы видят и его“, - пояснил чиновник.

Соколюк отметил, что для реализации этих планов необходимо принять соответствующий закон, который запретит эти “бумажки“ и изменит систему регистрации.

“Уже в следующем году здесь будут большие изменения. Тут я оптимистичен“, - заявил глава ГМС.







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