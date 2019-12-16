Представители так называемой "ДНР" во время встречи контактной группы по Донбассу в Минске 18 декабря собираются обсудить правки в украинское законодательство. Об этом сообщил полпред "ДНР" на переговорах, глава "МИД" Наталья Никонорова, передает РИА Новости .

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект "О внесении изменений в конституцию Украины (относительно децентрализации власти)".

"В связи с непрекращающимися попытками украинской стороны уклониться от исполнения своих прямых обязательств по Комплексу мер и в одностороннем порядке принять поправки в конституцию, мы вынуждены вновь напомнить Киеву, что краеугольным камнем мирного разрешения конфликта остается предоставление Донбассу особого статуса, согласование всех его правовых аспектов с представителями республик и закрепление в основном законе украинского государства", — говорится в заявлении Никоноровой.

По ее словам, попытки подменить "это ключевое условие некими альтернативными проектами является отходом от достигнутых в Минске договоренностей", а также тех обязательств, которые Зеленский подтвердил в коммюнике по итогам встречи "нормандской четверки" (Германия, РФ, Украина и франция) в Париже.

"Мы не признаем односторонней децентрализации, которую пытается провести Киев и настоятельно рекомендуем прекратить раз за разом подменять положения Комплекса мер. Киеву следует наконец-то уяснить, что особый статус не является предметом для торга — это принципиальное условие нашего дальнейшего мирного сосуществования", — заявила Никонорова.

Она добавила, что любые односторонние несогласованные с "ЛДНР" изменения в конституцию не могут быть признаны выполнением Комплекса мер и "являются прямым и грубым нарушением договоренностей".

"Рассчитываем, что к ближайшей встрече контактной группы в Минске нам удастся начать конструктивную деятельность по согласованию всех правок в украинское законодательство, касающихся судьбы миллионов жителей Донбасса", — сказала представитель "ДНР".

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