советует украинцам воздержаться от поездок в Россию.

Особенно это касается людей, которые принимали участие в антитеррористической операции,передает со ссылкой на .

"Российские спецслужбы пытаются втягивать украинских граждан в противоправную деятельность, искусственно создавая компрометирующие ситуации, а также используют родственные связи, чтобы выманить наших соотечественников, прежде только участников АТО, на свою территорию для организации таких провокаций", - заявил глава службы Василий Грицак.

Освобожденные из плена украинцы начали получать звонки с угрозами якобы от представителей ОРДЛО. Об этом в эфире "Общественного радио" рассказала руководитель Офиса Уполномоченного президента по вопросам реабилитации участников АТО Наталья Зарецкая.

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