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Дочь Трампа хочет стать первой женщиной - президентом США – книга журналиста Вулффа
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04.01.2018 02:18
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Как пишет журналист Майкл Вулфф, дочь и зять Дональда Трампа
поставили себе цель, чтобы первой женщиной-президентом стала "не
Хиллари Клинтон, а Иванка Трамп". Этот материал можно прочитать и
на украинском языке Иванка Трамп мечтает занять президентское
кресло Фото: ЕРА В книге сообщается, что Иванка и ее муж,
советник Трампа Джаред Кушнер, согласились войти в президентскую
администрацию с надеждой, что когда-то это поможет Иванке
занять президентское кресло.Как пишет Вулфф, пара поставила себе
цель, чтобы первой женщиной-президентом стала "не Хиллари
Клинтон, а Иванка Трамп".По информации журналиста, прежний советник
Трампа Стивен Бэннон "пришел в ужас", когда услышал об их
планах.Онлайн-магазин Amazon сообщает, что книга "Огонь и ярость: в
Белом доме Трампа" выйдет в продажу 9 января.
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