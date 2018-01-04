Как пишет журналист Майкл Вулфф, дочь и зять Дональда Трампа поставили себе цель, чтобы первой женщиной-президентом стала "не Хиллари Клинтон, а Иванка Трамп". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Иванка Трамп мечтает занять президентское кресло Фото: ЕРА В книге сообщается, что Иванка и ее муж, советник Трампа Джаред Кушнер, согласились войти в президентскую администрацию с надеждой, что когда-то это поможет Иванке занять президентское кресло.Как пишет Вулфф, пара поставила себе цель, чтобы первой женщиной-президентом стала "не Хиллари Клинтон, а Иванка Трамп".По информации журналиста, прежний советник Трампа Стивен Бэннон "пришел в ужас", когда услышал об их планах.Онлайн-магазин Amazon сообщает, что книга "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа" выйдет в продажу 9 января. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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