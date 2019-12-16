Мер столицы Виталий Кличко на форуме Будущее Киева презентовал генеральный план развития города. Мер рассказал, как будут развиваться районы, общественный транспорт, а также заявил о необходимости завершения хаотичной застройки. Онлайн-трансляция опубликована на YouTube.

Графические и текстовые материалы по Генплану Киева вы можете посмотреть здесь.

“Генеральный план создается не на год или на два. Это - глобальное видение реализации основных направлений стратегии развития города. Проект того, каким мы видим в дальнейшем вид и развитие Киева. Это своеобразная матрица“ - заявил Кличко.





Сводка.нет - Новости Украины и Мира