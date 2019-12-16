На сайте Верховной Рады появился текст президентского законопроекта о децентрализации. Он вносит изменения в Конституцию, которые касаются территориального устройства Украины.

С полным текстом законопроекта можно ознакомиться здесь .

Сразу бросается в глаза, что в законопроекте нет ни слова об особом статусе Донбасса. Хотя о том, что эта тема будет учтена именно в данном документе, говорили сами украинские власти накануне встречи Номандской четверки. При этом отдельный правовой статус есть у Киева. В законопроекте утверждается, что представлять государство в областях, округах и городе Киеве будут префекты. Их назначают, как и нынешних губернаторов - президент с подачи Кабмина. Срок работы префекта ограничен тремя годами. Ранее губернаторы назначались на весь срок полномочий президента. Основной функционал префектов: обеспечивать взаимодействие территориальных органов исполнительной власти, координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти и прочее.

За префектами хотят закрепить право осуществлять административный надзор за выполнением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления. А также вносить президенту представления про приостановление действий актов местных органов власти, если они не соответствуют Конституции. То есть, если по мнению префекта некое решение совета общины или регионального совета не соответствует Конституции, он может приостановить его выполнение и обратиться к президенту. Президент после представления префекта останавливает действие акта, временно приостанавливает полномочия главы этого местного совета и обращается в Конституционный суд, который должен за 7 календарных дней рассмотреть это обращение. Если КС решит, что акт неконституционный, этот локальный орган власти прекращает свою работу и назначаются досрочные выборы. То есть по сути, президент может через своих представителей блокировать работу любых выборных органов власти. Что является скорее централизацией власти, а не тем, что декларируется в названии законопроекта.

Предлагается также дать возможность ВР законом определять правовой статус отдельных админ-территориальных единиц. Ну например, специальный правовой статус Донецкой и Луганской области безо всяких изменений Конституции, просто законом через 226 голосов.

И ещё, что интересно: проект изменений в Конституцию поданный Зеленским, почти брат-близнец того, что приняли в 2015 году в первом чтении авторства Порошенко. Только без упоминания об особом статусе Донбасса.

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