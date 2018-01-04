Киевский городской председатель в выступлении на Софийской площади в канун Нового года в очередной раз оговорился. Это рассмешило публику и пользователей соцсети,передает со ссылкой на .

Кличко на украинском языке со сцены рассказывал киевлянам о километре гирлянд, которыми украсили столицу. Его словосочетание "Зіркове нібо" (зоряне небо) рассмешило публику.

"Всі гірлянди, які зараз будуть знаходитись тут і робити інсталяцію зіркове нібо", - сказал Кличко.

После громкого смеха толпы он исправился, но толпа продолжала смеяться.

В соцсети под публикацией заметили, что лучше бы он говорил на родном языке.

"Конкурент Азирову", - написал Борис Евсюков.

Мэр снова оконфузился. Он поздравил с двадцать шестого годовщиной Независимости бывшего мэра города Красногоровки Сергея Легкоступ, который к тому времени уже три года скрывался.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира