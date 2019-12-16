Экс-депутат Игорь Мосийчук заявил, что убийство журналиста Павла Шеремета могло быть частью спецоперации по устранению с должности министра внутренних дел Арсена Авакова которую руками СБУ проводил прежний президент Петр Порошенко. "Я твердо убежден, что убийство журналиста Павла Шеремета могло быть частью спецоперации по устранению с должности министра внутренних дел Арсена Авакова, которую руками СБУ проводил прежний президент Петр Порошенко. Я утверждаю, что это не единичный случай, таких спецопераций когда Порошенко руками СБУ, НАБУ или тот же Саакашвили стремился отстранить от должности Авакова в период с 2015 по 2019 год было до десяти. Мне иногда казалось, что это желание Порошенко стало маниакальным. Он свято верил, что устранение Ющенко с должности поможет ему переизбраться на второй срок.

Более того Порошенко такие спецоперации проводил и в отношении других своих политических оппонентов устраняя их с должностей или дискредитируя политически. Двигало им по моему мнению маниакальное желание иметь абсолютную власть и за счет этого делать бизнес, то есть обогащаться. Всегда при проведении таких спецопераций гибли люди? Конечно нет! Но к сожалению такие случаи были нередки ... Я говорю это как народный депутат 8-го созыва который несколько раз становился объектом таких спецопераций и как тогдашний первый заместитель парламентского комитета по законодательному обеспечению правоохранительной деятельности не имел возможность получать информацию почти по всем правоохранительных структур.

Эта информация известна не только мне и я думаю, что ради будущего нашей страны она должна стать доступной украинском и лечь в основу обвинительного приговора! В тоже время, по моему твердому убеждению вина любой человека в любом преступлении может быть установлена ​​исключительно в суде, в ходе справедливого, соревновательного судебного процесса!" - Заявил Игорь Мосийчук. Напомним, во время брифинга, посвященного расследованию убийства журналиста Павла Шеремета, полиция заявила, что его выбрали, поскольку он был довольно известным, ведь целью убийц было дестабилизировать ситуацию в Украине. Во время брифинга замглавы Нацполиции Евгений Коваль сказал, что главная версия убийства Павла Шеремета - дестабилизация ситуации в стране путем убийства известного человека. Задавая вопросы после брифинга, журналист спросил, не кажется ли следствию, что фигура Шеремета была не настолько известна для украинцев, чтобы дестабилизировать ситуацию и ее и не произошло, следовательно не является ли мотив слабым местом. "Фигура Шеремета была довольно известна в Украине. Он был из ведущим, публицистом и его знали все в стране. Я бы не сказал, что это была неизвестная личность" - прокомментировал представитель полиции. Ранее генпрокурор Руслан Рябошапка сказал, что организаторы еще не найдены. О том, что нужно еще ответить на вопрос "кто клиент?" сказал присутствующий на брифинге президент Владимир Зеленский. Этот вопрос действительно обошли вниманием. Из слов полиции на брифинге выходило, что это чуть ли не сами атошники придумали, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Правда, в полиции перед брифингом отметили, что раскроют не все детали засекреченного дела. Главный редактор "Украинской правды" (в которой работал Шеремет) Севгиль Мусаева заявила, что издание положительно восприняло то, что расследование продолжается, но версия следствия шокировала. "Мы с большой надеждой смотрели сегодняшний брифинг по расследованию дела нашего коллеги, журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета. С момента его убийства прошло уже более трех лет, и за все это время мы не знали о ходе расследования почти ничего. Дело было действительно засекречено еще осенью 2017 года, а комментарии правоохранителей сводились к тому, что публикация любой информации может навредить следствию. Теперь о самом брифинге, на котором присутствовали президент, министр внутренних дел и генеральный прокурор. Мы положительно воспринимаем тот факт, что следствие продолжается, и об этом деле не забыли. Признаемся честно, озвученная версия следствия нас шокировала. Сейчас мы относимся к изложенной информации осторожно. У нас возникло несколько вопросов, ответов на которые мы не услышали во время брифинга: 1. Кто может быть заказчиком этого убийства? Версия о том, что такое преступление могла самостоятельно организовать группа волонтеров для дестабилизации ситуации, вызывает много вопросов. 2. Непонятными для нас остаются мотивы заказчиков и исполнителей. Цель, которая была озвучена во время брифинга – дестабилизации политической ситуации в Украине – не была достигнута. 3. Кто был заинтересован в дестабилизации ситуации в стране в то время? Зачем волонтерам, которые поддерживали армию в сложные времена, нужна дестабилизация ситуации внутри страны? Или в таком случае следствие предполагает, что группа волонтеров могла действовать в интересах России? Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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