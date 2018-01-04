|Ставнийчук о факельных маршах: Понимают ли молодые люди разницу между здоровым национализмом и фашизмом?
|04.01.2018 02:33
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1 января сторонники партий ВО "Свобода", "Правый сектор" и "Национальный корпус" провели в Киеве и других городах Украины факельные марши в честь дня рождения Бандеры.Бывший народный депутат от Партии регионов Тарас Чорновил заявил, что в УПА не было традиции проведения факельных шествий. "Больше только эту методику психологического воздействия на публику применяли члены Национал-социалистической партии Германии Адольфа Гитлера", – отметил он.Степан Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского национализма. Он родился 1 января 1909 года. В феврале 1940 года он стал руководителем фракции ОУН(б), в 1947 году возглавил провод Организации украинских националистов. В 1959 году был убит агентом КГБ.
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