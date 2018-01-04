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Ставнийчук о факельных маршах: Понимают ли молодые люди разницу между здоровым национализмом и фашизмом?
04.01.2018 02:33
Экс-замглавы Администрации Президента Марина Ставнийчук засомневалась, что участники факельных маршей знают что-то об освободительных движениях в Украине. Сегодня 02.11 | комментариев: "Скажите, апологеты этого действа, как объединяют украинский народ почти ночные марши с факелами людей, большинство из которых в масках?" – спросила Ставнийчук.Она засомневалась, что участники таких маршей знают что-то об освободительных движениях в Украине."Понимают ли молодые люди разницу между здоровым национализмом и крайним национализмом и фашизмом?" – добавила экс-чиновница. Также Ставнийчук призвала задуматься, "как на нас потенциально смотрят наши европейские и не только партнеры из-за таких акций".
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=804150463104584&id=100005289129370
1 января сторонники партий ВО "Свобода", "Правый сектор" и "Национальный корпус" провели в Киеве и других городах Украины факельные марши в честь дня рождения Бандеры.Бывший народный депутат от Партии регионов Тарас Чорновил заявил, что в УПА не было традиции проведения факельных шествий. "Больше только эту методику психологического воздействия на публику применяли члены Национал-социалистической партии Германии Адольфа Гитлера", – отметил он.Степан Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского национализма. Он родился 1 января 1909 года. В феврале 1940 года он стал руководителем фракции ОУН(б), в 1947 году возглавил провод Организации украинских националистов. В 1959 году был убит агентом КГБ.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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