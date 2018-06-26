Первый транш в размере 500 млн евро возможен уже в сентябре

"Сегодня Совет ЕС одобрил 1 млрд евро новых кредитов для покрытия финансовых потребностей Украины и поддержки экономической стабилизации и программы структурных реформ ", - говорится в сообщении совета в Twitter, сообщает LB.ua .

Этим решением программа макрофинансовой помощи утверждается окончательно.

Ранее, 13 июня, выделение Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи поддержал Европарламент, а 29 мая - комитет постоянных представителей государств Европейского Союза COREPE.

Предоставление Европейским Союзом Украине макрофинансовой помощи рассчитан на два платежа в течение 2,5 года при условии прогресса в борьбе с коррупцией. Кредит призван поддерживать экономическую стабилизацию и программу структурных реформ, дополняя ресурсы, предоставляемые МВФ и другими донорами. Выделение макрофинансовой помощи привязано к прогрессу в борьбе с коррупцией (в частности к созданию Антикоррупционного суда) и к выполнению программы МВФ.

Первый транш в размере 500 млн евро возможен уже в сентябре при условии возобновления программы кредитной помощи от Международного валютного фонда.