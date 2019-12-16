Дело Шеремета: одна из подозреваемых согласилась сотрудничать со следствием - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Дело Шеремета: одна из подозреваемых согласилась сотрудничать со следствием
16.12.2019 17:16
Юлия Кузьменко согласилась сотрудничать со следствием
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
украина
следствием
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