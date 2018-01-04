Полиция расследует смертельное ДТП от 27 декабря с участием судьи Васильковского городского районного суда Сергея Корниенко и аварию с одним пострадавшим от 2 января, участником которой стал судья Киево-Святошинского суда Дмитрий Усатов, напомнили в Совете судей Украины. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В ССУ заявили о наличии серьезной проблемы со злоупотреблением алкоголем судьями Фото: Генеральна прокуратура України / Facebook В Совете напомнили, что полиция расследует ДТП с одним погибшим от 27 декабря с участием судьи Васильковского городского районного суда Сергея Корниенко и аварию с одним пострадавшим от 2 января, участником которой стал судья Киево-Святошинского суда Дмитрий Усатов.В ССУ утверждают, что если первый случай "можно расценивать как совпадение трагических обстоятельств, то второй свидетельствует о наличии серьезной проблемы со злоупотреблением алкоголем судьями"."Такие действия несут признаки не только административного и уголовного правонарушения, но и подрывают авторитет судебной власти и доверие общества к судьям, которые честно и с достоинством выполняют свои обязанности", – отметили в Совете. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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