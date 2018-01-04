Полиция расследует смертельное ДТП от 27 декабря с участием судьи
Васильковского городского районного суда Сергея Корниенко и аварию
с одним пострадавшим от 2 января, участником которой стал судья
Киево-Святошинского суда Дмитрий Усатов, напомнили в Совете судей
Украины. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В ССУ
заявили о наличии серьезной проблемы со злоупотреблением алкоголем
судьями Фото: Генеральна прокуратура України / Facebook В Совете
напомнили, что полиция расследует ДТП с одним погибшим от 27
декабря с участием судьи Васильковского городского районного суда
Сергея Корниенко и аварию с одним пострадавшим от 2 января,
участником которой стал судья Киево-Святошинского суда Дмитрий
Усатов.В ССУ утверждают, что если первый случай "можно расценивать
как совпадение трагических обстоятельств, то второй свидетельствует
о наличии серьезной проблемы со злоупотреблением алкоголем
судьями"."Такие действия несут признаки не только административного
и уголовного правонарушения, но и подрывают авторитет судебной
власти и доверие общества к судьям, которые честно и с достоинством
выполняют свои обязанности", – отметили в Совете.
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