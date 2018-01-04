Анастасия Ноздровську избили друзья виновника резонансного Дмитрия Россошанского, в котором погибла Светлана Сапатинская.

Об этом рассказала сама Анастасия Ноздровська, передает со ссылкой на .

Это произошло чуть больше года назад. Россошанский тогда был под домашним арестом.

"Я возвращалась с дополнительных занятий, меня мама забирала домой, поскольку все переживали. У нас там очень темно, не освещается и очень многие его дружков-наркоманов", - рассказала она.

По дороге они зашли в магазин, где встретили Россошанского с бутылкой водки.

"Его родители говорили, что он "святой", ничего не пьет, не употребляет. Ну, а я такая, как мать, мне все равно, и я начала его фотографировать. И он сказал своему дружку: "Разберись". Он начал мне угрожать. Я не успела сесть в мамину машину, как он схватил меня за волосы и ударил об машину. На автомобиле еще вмятина осталась", - рассказала Анастасия Ноздровська.

Родственники Россошанского замяли дело.

"Я лежала в больнице, но дело закрыли, поскольку в то время дядя Россошанского был главой Вышгородского суда. Объяснили тем, что не смогли установить мои телесные повреждения", - сказала дочь убитой правозащитницы.

Ирина Ноздровська несколько лет занималась делом о гибели своей сестры Светланы Сапатинськои, которую 30 сентября 2015 в с.Демидив насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанского.

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