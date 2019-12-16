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Меган Маркл трогательно поблагодарила фанатку за поддержку
16.12.2019 17:35
Меган Маркл получила от поклонницы письмо со словами поддержки
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Теги:
общество
события
украина
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