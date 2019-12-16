Независимо от причин, встреча Зеленского и Путина была слишком короткой для достижения реальных договоренностей.

Двусторонняя встреча в Париже президента Украины Владимира Зеленского и главы Российской Федерации Владимира Путина могла быть прервана канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном из-за опасений относительно негативного результата этих переговоров.

Об этом в эфире «Прямого» заявил экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.

Так, он выдвинул несколько предположений относительно того, почему встреча президентов Украины и России продолжалась не более 10-15 минут.

«Кое-кто считает, что здесь просто было опасение Макрона и Меркель, что может быть отрицательный результат, какие-то эмоциональные всплески, и лучше мы соберем их вдвоем, и вместе с нами они будут себя вести, условно говоря, более цивильно», – отметил дипломат.

Грищенко отметил, что независимо от причин, встреча Зеленского и Путина была слишком короткой для достижения реальных договоренностей.

«С другой стороны, может быть и очень простое объяснение, чисто человеческое. Никто из них двоих не хотел оказаться в ситуации, как в Минске, когда придется вести переговоры до утра, когда будет идти процесс переговоров на истощение. вероятно, мы никогда не узнаем реальную мотивацию, если только сам Макрон об этом не скажет вместе с Меркель. Но, я думаю, что это была слишком короткая встреча для того, чтобы дать какой-то серьезный результат», – отметил экс-глава МИД.

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