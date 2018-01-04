Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс считает, что людям следует беспокоиться за психическое состояние лидера КНДР Ким Чен Ына, а не президента США Дональда Трампа. Трамп не собирается трусить и быть слабым – пресс-секретарь Фото: ЕРА Комментируя твит Трампа о том, что его ядерная кнопка больше, чем у лидера КНДР Ким Чен Ына, пресс-секретарь отметила, что ядерные возможности США действительно более значительные, чем у Северной Кореи.Один из журналистов спросил, "стоит ли американцам беспокоиться за психическое состояние президента", так легко рассуждающего о ядерном оружии.Сандерс ответила, что людям следует беспокоиться за психическое состояние Ким Чен Ына, который часто угрожал США.По ее словам, Трамп "не собирается трусить и быть слабым, он будет делать то, что обещал: защищать американский народ".Глава КНДР в новогоднем поздравлении сообщил, что ядерная кнопка постоянно находится на его рабочем столе.В ответ Трамп заявил, что его ядерная кнопка намного больше и мощнее, чем у Ким Чен Ына. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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