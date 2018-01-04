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Трамп хорошо знает, как работает ядерная кнопка, он не струсит перед лидером КНДР – Белый дом
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04.01.2018 03:27
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Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс считает, что людям следует
беспокоиться за психическое состояние лидера КНДР Ким Чен Ына, а не
президента США Дональда Трампа. Трамп не собирается трусить
и быть слабым – пресс-секретарь Фото: ЕРА Комментируя твит
Трампа о том, что его ядерная кнопка больше, чем у лидера КНДР Ким
Чен Ына, пресс-секретарь отметила, что ядерные возможности США
действительно более значительные, чем у Северной Кореи.Один из
журналистов спросил, "стоит ли американцам беспокоиться за
психическое состояние президента", так легко рассуждающего о
ядерном оружии.Сандерс ответила, что людям следует беспокоиться за
психическое состояние Ким Чен Ына, который часто угрожал США.По ее
словам, Трамп "не собирается трусить и быть слабым, он будет делать
то, что обещал: защищать американский народ".Глава КНДР в
новогоднем поздравлении сообщил, что ядерная кнопка постоянно
находится на его рабочем столе.В ответ Трамп заявил, что
его ядерная кнопка намного больше и мощнее, чем у Ким Чен Ына.
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