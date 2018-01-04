2 января сообщалось о 48 погибших и шести выживших в результате ДТП, которое произошло в 70 км от перуанской столицы Лимы. Автобус упал в пропасть после столкновения с грузовиком Фото: EPA Место происшествия обследуют с помощью дронов. AHORA #MinsaEsAcciónCOE Salud reporta 51 cuerpos recuperados en #Pasamayo a las 15:09 horas.Uso de drone sirvió para facilitar la última revisión en la zona del accidente. pic.twitter.com/EJPtv7hB3G — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) 3 січня 2018 р. 2 января сообщалось о 48 погибших и шести выживших.Автобус упал в пропасть с высоты 100 метров после столкновения с грузовиком. ДТП произошло в 70 км от перуанской столицы Лимы на участке серпантина, известного как "Поворот дьявола".Министр транспорта и коммуникаций Перу Бруно Джуффра сообщил в Twitter, что предварительный анализ данных GPS показал – оба водителя двигались с превышением скорости. En medio del dolor x el acc en Pasamayo, informo q primeros reportes señalan como causa exceso de velocidad de ambos vehículos, según GPS — Bruno Giuffra (@bgiuffra) 2 січня 2018 р. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки пропасть января погибших после упал Теги: мир