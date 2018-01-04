Председатель 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мирослав Лайчак встретился в среду с постоянным представителем КНДР при ООН Ча Сон Намом, обсудив с ним восстановления связи между Пхеньяном и Сеулом по специальной линии. Как сообщили в канцелярии главы Генассамблеи, встреча прошла по инициативе северокорейского дипломата, информирует

“Председатель Генеральной Ассамблеи заявил, что он доволен готовностью КНДР к конструктивному диалогу с Республикой Корея, в том числе по вопросу возможного участия делегации из КНДР в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, а также восстановлением каналов связи”, — говорится в коммюнике .

В среду министерство объединения Республики Корея сообщило, что КНДР возобновила специальную линию связи с Южной Кореей в пограничном пункте Пханмунджом и уже вступила в контакт с представителями Сеула.

Как ранее сообщало КНДР объявила о том, что утром 3 января восстановит линию специальной связи в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме. Ожидается, что Пхеньян и Сеул таким образом начнут переговоры о возможном участии северокорейской сборной на предстоящих зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхан. Сеул также предложил провести переговоры по этой теме в Пханмунджоме 9 января.

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