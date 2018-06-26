|Топлес и на шпильках: голливудская актриса поразила фанатов новым снимком
|26.06.2018 12:51
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Известная голливудская актриса Кейт Хадсон посвятила откровенный снимок прошедшему в США гей-параду и опубликовала его на своей Instagram-странице, сообщает Корреспондент.
Стоит отметить, что на снимке актриса запечатлена в брюках радужной расцветки и сандалиях на высокой шпильке. А обнаженную грудь она кокетливо прикрывает рукой.
Кроме этого, в комментарии к фотографии она дабавила тег "#HappyPride" и сопроводив это изображением радуги, символа ЛГБТ.
Как сообщал svodka.net, єпатажная американская модель Эмили Ратаковски обнародовала откровенный снимок. Девушка на фото запечатлена в откровенном бикини - она идет по берегу, отведя взгляд в сторону.
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