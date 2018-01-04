Для защиты своей доли на европейском рынке "Газпрому" пришлось понижать цены. Сегодня 03.38 | комментариев: Отмечается, что для защиты своей доли на европейском рынке "Газпрому" пришлось понижать цены. Это произошло после того, как страны Евросоюза стали приобретать больше газа у США, Катара и других стран."Газпром" второй год подряд сообщает о рекордных показателях газового экспорта, несмотря на создание в Польше и Литве терминалов по приему сжиженного природного газа.При этом недостаточно эффективными оказались попытки некоторых восточноевропейских стран заблокировать проекты расширения объемов российских газовых поставок в Германию, таких как "Северный поток – 2", пишет издание.Глава "Газпрома" Алексей Миллер 3 января заявил, что в 2017 году компания увеличила добычу газа на 12,4%, до 471 млрд м3. При этом экспорт газа в Европу вырос на 8,1%, до 193,6 млрд м3 информировало "РИА Новости".В глобальном рейтинге энергетических компаний S&P Platts "Газпром" занимает первое место по прибыли. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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