|
"Газпром" поставляет 40% потребляемого Европой газа
|
04.01.2018 03:58
|
Для защиты своей доли на европейском рынке "Газпрому" пришлось
понижать цены. Сегодня 03.38 | комментариев: Отмечается, что для
защиты своей доли на европейском рынке "Газпрому" пришлось понижать
цены. Это произошло после того, как страны Евросоюза стали
приобретать больше газа у США, Катара и других стран."Газпром"
второй год подряд сообщает о рекордных показателях газового
экспорта, несмотря на создание в Польше и Литве терминалов по
приему сжиженного природного газа.При этом недостаточно
эффективными оказались попытки некоторых восточноевропейских стран
заблокировать проекты расширения объемов российских газовых
поставок в Германию, таких как "Северный поток – 2", пишет
издание.Глава "Газпрома" Алексей Миллер 3 января заявил, что в 2017
году компания увеличила добычу газа на 12,4%, до 471 млрд
м3. При этом экспорт газа в Европу вырос на 8,1%, до
193,6 млрд м3 информировало "РИА Новости".В глобальном
рейтинге энергетических компаний S&P Platts "Газпром" занимает
первое место по прибыли.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира