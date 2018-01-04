Украинцам будут продавать самые дешевые автомобили в мире По теме: В Украину привезли самый дешевый автомобиль в мире Bajaj Qute. Его ожидаемая цена составит менее $ 4 тыс. Сейчас он проходит сертификацию, передает со ссылкой на . Bajaj Qute предназначен для коммерческого использования. Скорее только, он станет интересен курьерским службам и малому бизнесу. Автомобиль очень компактный. Длина - 2752 мм, ширина - 1312 мм, высота - 1650 мм. Снаряженная масса - 399 кг. В движение приводится одноцилиндровым двигателем мощностью 13,5 л.с. Максимальная скорость - 70 км / ч. Масса - 399 кг. Расход топлива около 3 л / 100 км. Объем багажника - 44 л. С 1 января 2018 вступили в силу изменения к Налоговому кодексу об отмене на ввоз электромобилей. Однако льготы для транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями будут действовать только до 31.12.2018. Отмена и акциза коснется всех электромобилей: как новых, так и бывших в употреблении, а не только тех, которые реализуют официальные импортеры.











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