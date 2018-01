Cветская львица Пэрис Хилтон и актер Крис Зилка встречаются с апреля 2017 года. Кольцо, которое Зилка вручил Хилтон, стоит минимум $2 млн Фото: parishilton / Instagram "Я сказала "да"! Так счастлива, что теперь помолвлена с любовью всей моей жизни", – отметила Хилтон. I said Yas! * So happy & excited to be engaged to the love of my life. My best friend & soulmate. Perfect for me in every way. So dedicated, loyal, loving & kindhearted. I feel like the luckiest girl in the world! You are my dream come true! Thank you for showing me that fairytales do exist. * Публикация от Paris Hilton (@parishilton) Янв 2, 2018 at 7:45 PST По информации Daily Mail, кольцо, которое Зилка вручил возлюбленной, стоит минимум $2 млн.Пара встречается с апреля 2017 года.Зилка имеет украинские корни – в интервью изданию The Interview Magazine он рассказал, что его дедушка был родом из Киева. Известен по фильму "Новый Человек-паук", а также по сериалам "90210: Новое поколение", "Тайный круг", "10 причин моей ненависти" и "Социопат". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



