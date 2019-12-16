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В СБУ заявили о многомиллионных хищениях в КГГА
16.12.2019 18:32
СБУ разоблачила хищения 20 млн гривен в КГГА Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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