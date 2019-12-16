Погода, Новости, загрузка...
Арахамия: Нас предупредили о возможных нападениях на депутатов
16.12.2019 18:37
Нападения на нардепов могут продолжиться на этой неделе, заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Верховной Рады.

araxamia-new

По его словам, такая информация поступила от правоохранительных органов.

Арахамия считает, что депутатов хотят запугать перед голосованием по законопроекту о рынке земли, чтобы они либо не пришли в сессионный зал парламента, либо не голосовали.

Также Арахамия рассказал, что по имеющейся информации на этой неделе якобы предстоит "активная фаза митингов, очень агрессивная" против законопроекта о рынке земли.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 