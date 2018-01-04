На теннисном турнире категории ATP World Tour 250 в Брисбене состоялся поединок второго круга с участием Украинской Александра Долгополова и аргентинца Орасио Себальоса, сообщает со ссылкой на сайт Большого тенниса Украины.

Украинец сделал брейк уже в стартовом гейме и не позволил аргентинскому теннисисту ни разу сравнять счет в матче. За 1 час и 4 минуты, которые длился поединок, Долгополов девять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять из семи заработанных брейкпоинтов — 6:1, 6:2. Себальос не смог использовать ни один из четырех шансов на брейк на подаче Долгополова.

Примечательно, что Долгополов третий раз в карьере сыграет в четвертьфинале турнира в Брисбене (2012, 2013).

Добавим также, будущим оппонентом киевлянина станет именитый австралиец Ник Киргиос (21 ракетка мира). Для спортсменов данная встреча станет третьей очной. Предыдущие две остались за австралийцем.

Напомним, за 1 час и 5 минут шестая ракетка мира украинка Элина Свитолина преодолела второй круг турнира WTA Premier в Брисбене (Австралия).

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