Вчера вечером, 15 декабря, в Сумах на нардепа от партии "Слуга народа" Михаила Ананченко напали два человека в балаклавах. Об этом сам нардеп написал на своей странице в Facebook и приложил фото, на котором видны ссадины на лице.

"Возвращаясь домой, в родном городе Сумы, на меня возле подъезда напали двое молодчиков в балаклавах.

Такие дерзкие действия я связываю с моей политической деятельностью и с голосованием на следующей пленарной неделе.

Хочу заявить, чтобы любые хулиганские и другие противоправные действия в отношении нашей команды не изменят политического курса партии.

С ответственностью заявляю, что наша политическая сила всегда будет придерживаться конструктива и готова выслушать мнение каждого гражданина исключительно в правовом поле. Надеюсь на скорую и беспристрастную реакцию правоохранительных органов", - написал нардеп.