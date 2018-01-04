3 января 1969 родился Михаэль Шумахер - семикратный чемпион мира, обладатель многочисленных рекордов "Формулы-1", один из самых успешных пилотов.

В прессе его часто называют "Красным бароном", или просто "Шуми",передает со ссылкой на .

Шумахер получил прозвище"Красный барон" через удаленную внешнее сходство, красный цвет болида "" и собственную непобедимость. В Первую мировую войну "Красным бароном" звали лучшего аса войны - барона Манфреда фон Рихтгофена, который летал на аэроплане красного цвета.

Карьера гонщика началась для Михаэля с вождения карта, построенного его отцом, руководителем местного автодрома картинга. В 12 лет он получил свою первую лицензию гонщика, и начал выступления в официальных соревнованиях. Между 1984 и 1987 годами Михаэль выиграл несколько немецких и европейских чемпионатов по картингу, включая серию "Формула Кёниг". В 1990 году получил титул чемпиона в немецкой "Формуле-3". В 1991 году продолжает восхождение по лестнице успеха, гоняясь в японской "Формуле-3000". В начале 1990-х как хобби участвовал в чемпионате "German Touring Car", выиграв гонки в Мехико и Аутополиси.

В 1991 году Эдди Джордан пригласил Шумахера выступить за свою команду "Jordan", на Гран-при Бельгии, где Михаэль поразил всех, квалифицировавшись седьмым в своем первом выступлении на машине "Формулы-1". Следующую гонку он провел уже за команду "Benetton-Ford", где и показал свой потенциал.

В 1992 году Михаэль выиграл свою первую гонку в "Формуле-1" (снова на Гран-при Бельгии). В этом году он завершил чемпионат на 3-м месте.

Авария на Гран-при Великобритании, в которой он сломал ногу, помешала "Красному барону" стать чемпионом мира в третий раз

Еще через два года Шумахер выиграл свой первый чемпионат за команду "Benetton", опередив Деймона Хилла только на одно очко после скандально известного столкновения с ним в последней гонке. В 1995 году он отстоял свой титул, опередив ближайшего соперника (им снова был Деймон Хилл) уже на 30 очков. Это был одновременно и первый Кубок конструкторов для команды "Benetton", и единственный.

В 1996 году Шумахер подписывает договор с "". К тому времени команда уже 13 лет не выигрывала Кубок конструкторов. В 1997 году он снова был в шаге от титула, но столкнулся с главным претендентом на титул Жаком Вильнева был дисквалифицирован как за умышленное контакт и исключен из протокола только чемпионата с потерей всех очков.

После нескольких лет совместной работы, в 1999 году, Михаэль помог Феррари получить титул лучшей впервые с 1983 года, команды. Но авария на Гран-при Великобритании, в которой он сломал ногу, помешала "Красному барону" стать чемпионом мира в третий раз. После аварии Шумахер был вынужден пропустить 6 следующих Гран-при. Но уже в 2000 году Михаэль приобретает свой третий чемпионский титул, после 21 года ожидания для "".

В 2001 году Шумахер выиграл свой четвертый титул и побил рекорд Алена Проста по количеству выигранных гран-при.

В 2004 году Михаэль имел уже 7 титулов.

10 сентября 2006 стало известно, что семикратный чемпион мира по автогонкам в классе "Формула 1" Михаэль Шумахер уйдет из спорта по окончании этого сезона. Об этом сообщила команда "Феррари".

Однако 23 декабря 2009 Михаэль Шумахер вернулся и подписал договор с "Мерседесом".

29 декабря 2013 Михаэль Шумахер, катаясь на лыжах вместе со своим сыном на курорте Мерибель, что во Французских Альпах, упал и ударился головой о скрытые под снегом камни

29 декабря 2013 Михаэль Шумахер, катаясь на лыжах вместе со своим сыном на курорте Мерибель, что во Французских Альпах, упал и ударился головой о скрытые под снегом камни. Он катался за пределами определенной безопасной зоны. Как свидетельствует видео, снятое случайным свидетелем на мобильный телефон, скорость при падении была небольшой, около 20 км/ч.

А при падении Шумахер перевернулся в воздухе и ударился о камни головой. От удара защитный шлем раскололся пополам, Шумахер получил тяжелые травмы головы. Он был подобран двумя спасателями и на вертолете безотлагательно доставлен в госпиталь в Мутье, а затем в Университетский госпиталь в Гренобле, который специализируется на травмах головы.

Михаэль до сих пор находится в коме, утверждает Auto-bild.ro со ссылкой на члена семьи немецкого гонщика. Он подключен к аппарату искусственного дыхания и круглосуточно находится под наблюдением врачей.

По данным источника, за время болезни роста 48-летнего пилота уменьшился с 174 до 160 сантиметров, а вес - с 74 до 45 килограммов.

- К сожалению, он в коме, борется за жизнь из последних сил, но мы не думаем, что у него много шансов. Все любящие люди посещают его ежедневно, - приводит портал заявление анонимного члена семьи.

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