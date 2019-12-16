|В 2019 году из тюрем Украины сбежали 19 заключенных
|16.12.2019 18:55
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Об этом со ссылкой на Администрацию государственной уголовно-исполнительной службы Украины сообщает УНН в понедельник, 16 декабря.
"В течение 11 месяцев 2019 года из мест лишения свободы, а именно с участков социальной реабилитации исправительных колоний, совершили побег 18 осужденных в 16 случаях. Из исправительных колоний минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания совершил побег один осужденный", - сообщили в Администрации ГУИС Украины.
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