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В соцсетях Рогозина обвинили в подмене таксы, "утопленной" во время эксперимента
04.01.2018 04:36
Пользователи соцсетей обратили внимание, что рисунки на морде таксы, которую забрал себе вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, отличаются от окраса собаки, участвовавшей в эксперименте с "жидкостным дыханием". Rig Sec‏: Рогозин и компания утопили собаку, нашли другую таксу и впаривают подмену Фото: Rig Sec‏ / Twitter 19 декабря Рогозин и президент Сербии Александр Вучич присутствовали на эксперименте по жидкостному дыханию в российском Фонде перспективных исследований. Таксу поместили в резервуар со специальной жидкостью, не содержащей азот. Собака сперва нервничала, но потом освоилась и начала дышать спокойно. Показ сюжета об опыте по ТВ вызвал волну возмущения в соцсетях.Рогозин пообещал забрать подопытную собаку домой после карантина, а 30 декабря опубликовал в Twitter фото с таксой на руках. Пользователь Twitter под ником Rig Sec‏ обратил внимание, что рисунки на морде животного, которое забрал вице-премьер РФ, отличаются от окраса собаки, участвовавшей в эксперименте."Рогозин и компания утопили собаку, нашли другую таксу и впаривают подмену. Настоящая мертва", – написал он.

Рогозин и компания утопили собаку, нашли другую таксу и впаривают подмену. Настоящая мертва. pic.twitter.com/PVED5x4lAS

— Rig Sec (@Rigsector) 2 января 2018 г.

Другой ракурс pic.twitter.com/hf17FiGpF1

— Rig Sec (@Rigsector) 3 января 2018 г.
Другие пользователи соглашаются, что морды у собак разные.

Да зная Рогозина, который путает космодромы, скорее только, просто перепутали таксу. Их там десяток подопытных, наверное. Что не отменяет факта, что в процессе испытаний утопили, думаю, не одну.

— Alex (@Zubkow) 3 января 2018 г.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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