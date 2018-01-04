Пользователи соцсетей обратили внимание, что рисунки на морде
таксы, которую забрал себе вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин,
отличаются от окраса собаки, участвовавшей в эксперименте с
"жидкостным дыханием". Rig Sec: Рогозин и компания утопили собаку,
нашли другую таксу и впаривают подмену Фото: Rig Sec / Twitter 19
декабря Рогозин и президент Сербии Александр
Вучич присутствовали на эксперименте по жидкостному дыханию в
российском Фонде перспективных исследований. Таксу поместили в
резервуар со специальной жидкостью, не содержащей азот. Собака
сперва нервничала, но потом освоилась и начала дышать спокойно.
Показ сюжета об опыте по ТВ вызвал волну возмущения в
соцсетях.Рогозин пообещал забрать подопытную собаку домой после
карантина, а 30 декабря опубликовал в Twitter фото с таксой на
руках. Пользователь Twitter под ником Rig Sec обратил
внимание, что рисунки на морде животного, которое забрал
вице-премьер РФ, отличаются от окраса собаки, участвовавшей в
эксперименте."Рогозин и компания утопили собаку, нашли другую таксу
и впаривают подмену. Настоящая мертва", – написал он.
Рогозин и компания утопили
собаку, нашли другую таксу и впаривают подмену. Настоящая мертва.
pic.twitter.com/PVED5x4lAS
— Rig Sec (@Rigsector) 2 января 2018 г.
Другой ракурс
pic.twitter.com/hf17FiGpF1
— Rig Sec (@Rigsector) 3 января 2018 г.
Другие пользователи соглашаются, что морды у собак разные.
Да зная Рогозина, который
путает космодромы, скорее только, просто перепутали таксу. Их там
десяток подопытных, наверное. Что не отменяет факта, что в процессе
испытаний утопили, думаю, не одну.
— Alex (@Zubkow) 3 января 2018 г.
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