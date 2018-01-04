Пользователи соцсетей обратили внимание, что рисунки на морде таксы, которую забрал себе вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, отличаются от окраса собаки, участвовавшей в эксперименте с "жидкостным дыханием". Rig Sec‏: Рогозин и компания утопили собаку, нашли другую таксу и впаривают подмену Фото: Rig Sec‏ / Twitter 19 декабря Рогозин и президент Сербии Александр Вучич присутствовали на эксперименте по жидкостному дыханию в российском Фонде перспективных исследований. Таксу поместили в резервуар со специальной жидкостью, не содержащей азот. Собака сперва нервничала, но потом освоилась и начала дышать спокойно. Показ сюжета об опыте по ТВ вызвал волну возмущения в соцсетях.Рогозин пообещал забрать подопытную собаку домой после карантина, а 30 декабря опубликовал в Twitter фото с таксой на руках. Пользователь Twitter под ником Rig Sec‏ обратил внимание, что рисунки на морде животного, которое забрал вице-премьер РФ, отличаются от окраса собаки, участвовавшей в эксперименте."Рогозин и компания утопили собаку, нашли другую таксу и впаривают подмену. Настоящая мертва", – написал он. Рогозин и компания утопили собаку, нашли другую таксу и впаривают подмену. Настоящая мертва. pic.twitter.com/PVED5x4lAS — Rig Sec (@Rigsector) 2 января 2018 г. Другой ракурс pic.twitter.com/hf17FiGpF1 — Rig Sec (@Rigsector) 3 января 2018 г. Другие пользователи соглашаются, что морды у собак разные. Да зная Рогозина, который путает космодромы, скорее только, просто перепутали таксу. Их там десяток подопытных, наверное. Что не отменяет факта, что в процессе испытаний утопили, думаю, не одну. — Alex (@Zubkow) 3 января 2018 г. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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