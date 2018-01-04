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Йованович: Спустя четыре года после Майдана, не дает покоя вопрос: а не угасает ли порыв вести Украину в будущее?
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04.01.2018 04:43
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Гражданское общество в Украине, занимаясь анализом государственных
закупок и судебных решений, "держит правительство под контролем",
отметила посол США в Киеве Мари Йованович. Сегодня 03.59 |
комментариев: По ее словам, гражданское общество в Украине,
занимаясь анализом государственных закупок и судебных решений,
"держит правительство под контролем"."И все же, спустя четыре года
после Майдана, не дает покоя вопрос: а не угасает ли порыв вести
Украину в будущее? Политические атаки на НАБУ и САП сковывают их
способность демонтировать коррупционные схемы в государственном
секторе. Как и украинский народ, мы по-прежнему глубоко обеспокоены
тем фактом, что в то время как НАБУ и САП направили в суды более
100 серьезных дел о коррупции, ни одного весомого решения по ним не
вынесено. Коррумпированные судьи будут оттягивать свершение
правосудия", – отметила Йованович.Посол США считает, что
Украина может добиться успеха, если ее лидеры подтвердят
приверженность искоренению коррупции."Это означает: создание
антикоррупционного суда с наивысшим стандартом честности на основе
мнения Венецианской комиссии; предоставление НАБУ и САП
инструментов и необходимой независимости для выполнения своих
задач; реформирование НАПК, чтобы оно реализовывало свой мандат по
предотвращению коррупции, а не давило на антикоррупционных
реформаторов", – заявила Йованович.Она подчеркнула, что
"старая Украина не сдастся без боя, но украинцы из всех слоев
общества полны решимости продвигать свои европейские
устремления".Национальное антикоррупционное бюро Украины –
правоохранительный орган, который занимается расследованием
коррупционных правонарушений высшими должностными лицами. НАБУ
начало работать в апреле 2015 года. Тогда же его директором
президент Украины Петр Порошенко назначил юриста Артема
Сытника, который прошел конкурсный отбор.Специализированная
антикоррупционная прокуратура – самостоятельное структурное
подразделение Генеральной прокуратуры Украины, было создано в
сентябре 2015 года. В ноябре адвокат Назар Холодницкий был
избран на конкурсе главой ведомства и утвержден
генпрокурором.Национальное агентство по вопросам предотвращения
коррупции Кабинет Министров создал в марте 2015 года. После победы
на конкурсе в марте 2016 года НАПК возглавила доктор юридических
наук Наталья Корчак. Законопроект о создании
антикоррупционного суда в Украине в декабре 2017 года внес в
Верховную Раду президент Петр Порошенко. Предыдущие инициативы
нардепов подверглись критике Венецианской комиссии и были
отозваны из украинского парламента.
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