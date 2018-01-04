В январе киевляне смогут бесплатно обследоваться на передвижном флюорографе

С 3 по 31 января в столице будет работать передвижной флюорограф, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Передвижной цифровой флюорограф будет работать с 10:00 до 17:00. Во время обследования пациент получит справку с результатами и в случае необходимости - квалифицированную консультацию врача-фтизиатра", - говорится в сообщении ведомства.

Общее время обследования и консультации занимает максимум 15 минут.

В КГГА призывают киевлян, не быть равнодушными к своему здоровью и пройти обследование.

График работы передвижного цифрового флюорографа можно посмотреть на сайте горадминистрации.