Экс-руководитель Управления по борьбе с организованной преступностью Валерий Кур классифицирует убийство Ирины Ноздровской как одно из тех, что относительно легко раскрыть, однако подчеркивает - многое зависит от темпа работы.

"Раскрыть это преступление можно, но все преступления на 90% раскрываются по горячим следам,передает со ссылкой на . Это три дня, максимум пять. Все. После этого оно переходит в так называемые нераскрытые преступления. Не раскроют в течение трех-пяти дней - дальше уже есть опасность, что могут найти "чучело". Я этого боюсь. Поэтому давайте, чтобы нас потом не обвиняли, что мы заставили правоохранителей совершить еще одно преступление и найти кого-то из тех, кто угрожал, и просто заставить его признаться - это будет страшнее. Я считаю, что версии, которые сейчас выдвинула полиция - это реальные версии, за исключением, но и ее нельзя исключать, хулиганства", - отметил Кур, передает "Утренняя ".

В то же время он указывает на то, что полиция изначально допустила ряд ошибок, между которых - отсутствие реакции на угрозы, которые получала Ирина Ноздровская.

Экс-оперативник призывает не раздувать дополнительный ажиотаж вокруг дела, чтобы не создавать дополнительного давления на тех, кто непосредственно расследует убийство.

"Думаю, надо сегодня умерить пыл, когда мы требуем: а ну расскажите, что вы сделали! Запомните, такие преступления раскрываются в тишине. Да, надо поставить на контроль, требовать отчета, но надо дать возможность поработать", - говорит он.

Адвокат погибшей Ирины Ноздровской Виталий Мацелюх не спешит подтверждать версию о том, что Ирину могли убить знакомые Дмитрия Россошанского.

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