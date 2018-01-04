Все школы Нью-Йорка будут закрыты в четверг в связи с обильными снегопадами, заявил мэр города Билл Де Блазио, передает

“Школы Нью-Йорка будут закрыты завтра, 4 января, за снежной бури”, — сообщил Де Блазио в Twitter.

Ранее Национальная метеорологическая служба США сообщила, что в ближайшие дни на атлантическом побережье США ожидаются снегопады, снежные бури и необычно низкие температуры.

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