|В Нью-Йорке закроют все школы города на один день из-за снежной бури
|04.01.2018 05:09
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Все школы Нью-Йорка будут закрыты в четверг в связи с обильными снегопадами, заявил мэр города Билл Де Блазио, передает
“Школы Нью-Йорка будут закрыты завтра, 4 января, за снежной бури”, — сообщил Де Блазио в Twitter.
Ранее Национальная метеорологическая служба США сообщила, что в ближайшие дни на атлантическом побережье США ожидаются снегопады, снежные бури и необычно низкие температуры.
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