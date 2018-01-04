Либеральные демократии следует защищать с помощью "сильного законодательства", отметил президент Франции Эммануэль Макрон. Президент Франции выступает за "повышенную прозрачность" рекламных материалов в соцсетях Фото: EPA "Если мы хотим защитить либеральные демократии, у нас должно быть сильное законодательство", – сказал Макрон.По его словам, изменения в законодательство должны в том числе касаться социальных сетей, особенно в период выборов. Президент Франции выступает за "повышенную прозрачность" рекламных материалов на интернет-платформах.Макрон предложил, в случае появления поддельных новостей, разрешить судам оперативно удалять какой-либо контент, закрывать учетную запись пользователя или блокировать доступ к веб-сайту.Он напомнил, что в 2016 году во время избирательной кампании его штаб стал жертвой взлома хакеров и распространения ложной информации. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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