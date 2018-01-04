Либеральные демократии следует защищать с помощью "сильного
законодательства", отметил президент Франции Эммануэль Макрон.
Президент Франции выступает за "повышенную прозрачность" рекламных
материалов в соцсетях Фото: EPA "Если мы хотим защитить либеральные
демократии, у нас должно быть сильное законодательство", –
сказал Макрон.По его словам, изменения в законодательство должны в
том числе касаться социальных сетей, особенно в период выборов.
Президент Франции выступает за "повышенную прозрачность" рекламных
материалов на интернет-платформах.Макрон предложил, в случае
появления поддельных новостей, разрешить судам оперативно удалять
какой-либо контент, закрывать учетную запись пользователя или
блокировать доступ к веб-сайту.Он напомнил, что в 2016 году во
время избирательной кампании его штаб стал жертвой взлома хакеров и
распространения ложной информации.
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