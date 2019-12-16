|МИД Украины ответил на обещания немецкого депутата для "ЛДНР"
|16.12.2019 19:32
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Об этом говорится в сообщении МИД.
Отметим, что 15 декабря депутат немецкого парламента от праворадикальной партии Альтернатива для Германии, депутат ПАСЕ Ульриха Йоме на встрече с сепаратистами заявил, что на январской сессии ПАСЕ, членом которой он является, запустит инициативу по привлечению к переговорам в нормандском формате их представителей.
МИД Украины назвал "провокацией апологетов агрессивной политики России" встречу в Минске депутата немецкого Бундестага.
"Решительно осуждаем попытки любых контактов с так называемыми республиками с временно оккупированных территорий Украины", - говорится в заявлении.
Такие контакты, считают в МИД, направлены на легитимизацию преступлений России против суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Любые провокации апологетов агрессивной политики России воспринимаются в Украине как соучастие в преступлении", - отметили в министерстве.